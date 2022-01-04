Жители поселков Арбузинка и Луч, которые находятся в Николаевской области, высказались об инициативе языкового омбудсмена Тараса Креминя переименовать их населенные пункты.

Об этом идет речь в сюжете Радіо Свобода.

Как известно, осенью Тарас Креминь обратился к руководителям ряда органов местного самоуправления о необходимости привести названия населенных пунктов в соответствие с правописанием, стандартами государственного языка и требованиями статьи 41 языкового закона.

Среди населенных пунктов в Николаевской области, которые по мнению омбудсмена подлежат переименованию, оказались города Южноукраинск и Первомайск, поселки Арбузинка и Луч.

Мнения живущих в Арбузинке разделились — одни горожане задумываются о самоидентификации населенного пункта, другие отмечают финансовую сторону вопроса, так как денег в Арбузинке не много.

На вопрос, стоит ли менять название на Гарбузинка, директор местной школы Валентина Икаленко ответила утвердительно.

— Наверное, (стоит, — прим.) не поменять, а восстановить историческую правду. Потому что для нас более присуще название Гарбузинка, так было в 60-е годы, во всех письмах было прописано «Гарбузинка». На каком этапе оно утратилось, нужно спросить у историков и тех, кто к этому причастен, — считает Валентина Икаленко.

Противоположное мнение выразила директор Арбузинской библиотеки Светлана Долинская.

— К нам приходят посетители, их видение, их мысли — не стоит менять, люди уже привыкли к этому названию, не важно, какое оно, российское или украинское, оно наше, родное, оно в наших сердцах, — говорит Светлана Долинская.

Сотрудница библиотеки даже продемонстрировала книгу 1981-го года издания, где собраны сведения о всех районах Николаевщины.

— На языке оригинала могу зачитать: «Арбузинка — это поселок городского типа, с 67-го года, центр района», — процитировала Светлана Долинская.

Учитель истории Наталья Терлецкая подчеркнула, что не нашла ни одного официального документа за 1930-1950-е годы о переименовании Гарбузинки в Арбузинку.

— На определенном этапе, в районе 62-63-х годов появляется наименование Арбузинка. В связи с чем, куда делась буква «Г» — тяжело сказать, — рассказала Наталья Терлецкая.

Педагог убеждена, что возникновение современного названия — не русификация, а лингвоцид (комплекс мер административно-политического, а также экономического характера, направленных на искоренение языка, — прим.)

— Все, что является особенным для украинского языка, начиная от алфавита, ликвидировалось, чтобы показать, какие мы дружественные народы, как мы близки. Мы не близки, — добавила Наталья Терлецкая.

Секретарь исполнительного комитета сельсовета Ольга Зименко придерживается мнения, что нужно подойти взвешенно к вопросу переименования Арбузинки.

— Есть вопросы приоритетные, есть вопросы, которые нужно в себе выносить. Во-первых, ничего не должно быть насильно. Мы уже пережили этот процесс, когда нам навязывали и заставляли, поэтому данный вопрос требует изучения. Он не является таким острым, чтобы его срочно решать, — сказала Ольга Зименко.

Журналист поинтересовался, какие вопросы она считает более важными.

— Это благополучие, экономическая стабильность, процветание. Уже потом, когда у нас будет взаимопонимание, мы должны переходить к другим вопросам, — ответила секретарь исполкома.

Жители поселка Луч рассказали изданию, что их населенный пункт назывался так с самого начала.

— Специалистов привозили во всего Советского Союза, чтобы обслужить радиоцентр. Основан он был в конце 50-х годов. Шла холодная война, пропаганда шла на зарубежье, это была основная деятельность радиоцентра. Все финансировалось из Москвы, очень много было тут людей со всего СССР. Сейчас в основном остались россияне и украинцы, — поведал историю поселка местный житель Федор Сычев.

По его словам, тут сейчас очень много проблем, поэтому до переименования «еще далеко» — нужно тратить средства.

— Население в основном состоит из пожилых людей, им (нужно, — прим.) переделывать документы. В сельском совете полностью менять документы тоже накладно. Мы не видим в этом ничего хорошего, если его переименовать. С людьми общались на эту тему, люди все против, — добавила депутат Шевченковского сельсовета Светлана Гинжул.

Напомним, бывший глава Института национальной памяти, депутат Верховной Рады Владимир Вятрович поддержал инициативу с переименованием Арбузинки, Первомайска и Южноукраинска, поданную омбудсменом Тарасом Креминем.