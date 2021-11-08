Бывший глава Института национальной памяти, депутат Верховной Рады Владимир Вятрович поддержал инициативу с переименованием Арбузинки, Первомайска и Южноукраинска, поданную омбудсменом Тарасом Креминем.
Свое виденье профессиональный историк изложил в комментарии для «Обозревателя».
По мнению политика, следует отходить от наименований, которые оставила Российская империя.
— Наличие русифицированных названий на карте Украины является признаком российской имперской политики. Нам давно следовало избавиться от таких следов российского имперского владычества на нашей территории, — анализирует Владимир Вятрович.
По словам нардепа, стирание устаревших названий является первым этап деколонизации и логичным следствием декоммунизации.
— Это следующий шаг декоммунизации — деколонизация. Это то, что должно следовать дальше. После уничтожения коммунистических наслоений мы должны определить наслоение времен Российской империи и восстановить украинскую топонимику, — заключает политик.
Экс-директор УИНП добавил, что готов помочь с этим в качестве депутата.
— Когда мы ставили перед собой задачу декоммунизации, она было гораздо более масштабной. Речь шла о тысячах населенных пунктов. Сейчас масштабы переименований не будут такими большими, поэтому это можно быстро реализовать, — уверен парламентарий в быстрых сроках реформы.
Стоит отметить, что на сайте Уполномоченного по защите государственного языка Тараса Креминя была размещена информация о том, что языковой омбудсмен хочет переименовать ряд населенных пунктов в Николаевской области и уже направил соответствующие обращения руководителям местных советов.
В свою очередь, администрация в самих городах относится к данной идее по-разному, в Первомайке, к примеру, со скепсисом, а в Арбузинке и Южноукраинские уверены, что решение остается за местными жителями.
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Бывший глава Института национальной памяти, депутат Верховной Рады Владимир Вятрович поддержал инициативу с переименованием Арбузинки, Первомайска и Южноукраинска, поданную омбудсменом Тарасом Креминем.
Свое виденье профессиональный историк изложил в комментарии для «Обозревателя».
По мнению политика, следует отходить от наименований, которые оставила Российская империя.
— Наличие русифицированных названий на карте Украины является признаком российской имперской политики. Нам давно следовало избавиться от таких следов российского имперского владычества на нашей территории, — анализирует Владимир Вятрович.
По словам нардепа, стирание устаревших названий является первым этап деколонизации и логичным следствием декоммунизации.
— Это следующий шаг декоммунизации — деколонизация. Это то, что должно следовать дальше. После уничтожения коммунистических наслоений мы должны определить наслоение времен Российской империи и восстановить украинскую топонимику, — заключает политик.
Экс-директор УИНП добавил, что готов помочь с этим в качестве депутата.
— Когда мы ставили перед собой задачу декоммунизации, она было гораздо более масштабной. Речь шла о тысячах населенных пунктов. Сейчас масштабы переименований не будут такими большими, поэтому это можно быстро реализовать, — уверен парламентарий в быстрых сроках реформы.
Стоит отметить, что на сайте Уполномоченного по защите государственного языка Тараса Креминя была размещена информация о том, что языковой омбудсмен хочет переименовать ряд населенных пунктов в Николаевской области и уже направил соответствующие обращения руководителям местных советов.
В свою очередь, администрация в самих городах относится к данной идее по-разному, в Первомайке, к примеру, со скепсисом, а в Арбузинке и Южноукраинские уверены, что решение остается за местными жителями.