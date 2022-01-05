В Китае жесткий локдаун вслед за 13-миллионным городом Сиань ввели в миллионнике Южоу. В этот раз причиной стали всего три бессимптомных случая коронавируса.

Об этом пишет The Guardian.

Теперь в Южоу не работает общественный транспорт и нельзя пользоваться автомобилями (кроме экстренных служб). Всем жителям приказали оставаться дома.

Также ограничили передвижение между районами города. Одни части Южоу теперь позволяют людям только входить на их территорию, но не выходить, другие же не позволяют ни того, ни другого. Все магазины и развлекательные заведения закрыли. Работать могут только критически важные предприятия.

Такие радикальные ограничения в Южоу привели к обеспокоенности местных пользователей интернета. Часть людей сомневается, что нужно вводить строгий локдаун при небольшом количестве случаев. В то же время многие люди все же поддержали решение властей.

Напомним, четыре китайца, обвиняемых в нарушении правил борьбы с COVID-19, были насильно увезены в наручниках на позорную процедуру.