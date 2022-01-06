Правительство Литвы в среду решило не продолжать чрезвычайное положение вдоль границы страны с Беларусью и в лагерях, где находятся мигранты.

Об этом заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, сообщает «Европейская правда».

— В настоящее время правительство не будет предлагать продлить чрезвычайное положение после 15 января, но, возможно, нам придется рассмотреть это в зависимости от того, как будет развиваться ситуация, — сказала Ингрида Шимоните.

Закон о чрезвычайном положении, действующий с 9 ноября, когда сотни мигрантов обустроили лагеря вдоль границы Беларуси с Польшей, позволяет пограничникам использовать «психическое принуждение» и «пропорциональное физическое насилие», чтобы не допустить мигрантов в Литву.

В отдельные дни прошлого года на границе Литвы и Беларуси разворачивали сотни мигрантов, но согласно официальным данным, на этой неделе ни один мигрант не пытался въехать в страну.

По данным министерства внутренних дел Литвы, в прошлом году в Литву из Беларуси прибыло более 4 тысяч мигрантов, причем две трети составляют граждане Ирака. Более 3000 человек находятся в лагерях для мигрантов.

С начала августа Литва вытеснила более 7000 человек через границу, проходящую вдоль малонаселенных лесов и болот.

Напомним, Литва получила почти 30 миллионов евро, выделенных Еврокомиссией для покрытия понесенных расходов на управление нелегальной миграцией и обеспечения предоставления базовых услуг мигрантам, которые попали в страну.