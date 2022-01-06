Украинские COVID-сертификаты теперь будут признавать Ливан, Черногория, Тайвань, Уругвай, Тунис и Таиланд. В целом документ действует уже в 60 странах мира.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

Речь идет об электронной сети ЕС, члены которой взаимно признают цифровые COVID-сертификаты. В эту сеть входит и Украина, а теперь к ней присоединились еще шесть стран.

В Минздраве планируется, что состав цифровой сети в 2022 году расширится до 80 стран-участниц. При пересечении границ с этими странами украинские путешественники могут использовать цифровой COVID-сертификат, полученный в «Дії» — это касается и тех, кто вакцинировался от коронавирусной болезни, и тех, кто недавно выздоровел.

Напомним, Европейская комиссия во вторник, 21 декабря, приняла решение о сокращении срока действия сертификатов о вакцинации от коронавируса до 9 месяцев после получения последней дозы вакцины.