Европейская комиссия во вторник, 21 декабря, приняла решение о сокращении срока действия сертификатов о вакцинации от коронавируса до 9 месяцев после получения последней дозы вакцины.

Новые правила начнут действовать с 1 февраля 2022, сообщает пресс-служба комиссии.

Сообщается, что это решение учитывает рекомендации Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, согласно которым третью дозу вакцини рекомендуют получить не позднее чем через шесть месяцев после завершения полного курса вакцинации.

Сертификат будет действительным в течение дополнительного периода еще на три месяца после шести месяцев, чтобы гарантировать, что национальные кампании по вакцинации могут адаптироватся, а граждане будут иметь доступ к бустерным дозам.

В ЕС отмечают, что после бустерной дозы вакцины срок действия сертификата вакцинации будет продлен без указанного лимита из-за того, что нет достаточной информации о продолжительности защиты после бустерной дозы вакцины.

Напомним, первый летальный исход от заражения штаммом «Омикрон» зафиксирован в США. Умер мужчина из округа Харрис в штате Техас.