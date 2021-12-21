Европейская комиссия во вторник, 21 декабря, приняла решение о сокращении срока действия сертификатов о вакцинации от коронавируса до 9 месяцев после получения последней дозы вакцины.
Новые правила начнут действовать с 1 февраля 2022, сообщает пресс-служба комиссии.
Сообщается, что это решение учитывает рекомендации Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, согласно которым третью дозу вакцини рекомендуют получить не позднее чем через шесть месяцев после завершения полного курса вакцинации.
Сертификат будет действительным в течение дополнительного периода еще на три месяца после шести месяцев, чтобы гарантировать, что национальные кампании по вакцинации могут адаптироватся, а граждане будут иметь доступ к бустерным дозам.
В ЕС отмечают, что после бустерной дозы вакцины срок действия сертификата вакцинации будет продлен без указанного лимита из-за того, что нет достаточной информации о продолжительности защиты после бустерной дозы вакцины.
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Европейская комиссия во вторник, 21 декабря, приняла решение о сокращении срока действия сертификатов о вакцинации от коронавируса до 9 месяцев после получения последней дозы вакцины.
Новые правила начнут действовать с 1 февраля 2022, сообщает пресс-служба комиссии.
Сообщается, что это решение учитывает рекомендации Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, согласно которым третью дозу вакцини рекомендуют получить не позднее чем через шесть месяцев после завершения полного курса вакцинации.
Сертификат будет действительным в течение дополнительного периода еще на три месяца после шести месяцев, чтобы гарантировать, что национальные кампании по вакцинации могут адаптироватся, а граждане будут иметь доступ к бустерным дозам.
В ЕС отмечают, что после бустерной дозы вакцины срок действия сертификата вакцинации будет продлен без указанного лимита из-за того, что нет достаточной информации о продолжительности защиты после бустерной дозы вакцины.
Напомним, первый летальный исход от заражения штаммом «Омикрон» зафиксирован в США. Умер мужчина из округа Харрис в штате Техас.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
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|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак