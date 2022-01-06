В Николаевской области бустерной дозой от коронавируса привито 738 человек, в том числе за прошедшие сутки — 58 человек.

Об этом во время брифинга в четверг, 6 января, рассказал главный санитарный врач Николаевщины Владимир Клочко.

Он рассказал, чем отличается дополнительная доза вакцины от бустерной. Получить бустерную дозу вакцины против COVID-19 можно будет спустя 6 месяцев после второй.

— Дополнительная доза — это та доза, которая вводится людям, которые имеют определенные тяжелые заболевания: это и онкология, ВИЧ-инфекция, либо они проходят химиотерапию на фоне онкологии. Рекомендуется через 1-3 месяца после существующей прививки получить так называемую дополнительную дозу. А бустерная — это люди 60 лет и старше, сотрудники домов интернатного типа, медики, — отметил он.

Владимир Клочко сообщил, что для бустерной дозы действуют следующие схемы:

первая доза CoronaVac и вторая AstraZeneca, то третья бустер может быть Pfizer или Moderna

первые две дозы AstraZeneca или Pfizer + третья может быть Moderna

первые две дозы Pfizer или Moderna + третья может быть AstraZeneca

После получения бустерной дозы сертификат будет действовать 270 дней, получить его можно будет в «Дії».

Как сообщалось, со второй половины января и в феврале в Украине ожидается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, обусловленный штаммом «Омикрон».