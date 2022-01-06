В результате протестов в Казахстане пострадали уже более тысячи человек, из них 400 в больнице.

Об этом пишет Украинская правда, ссылаясь на слова первого заместителя главы Минздрава республики Ажар Гиниат.

— В результате протестов в республике Казахстан пострадавших уже более тысячи человек, 400 человек госпитализированы, 62 человека в реанимации. Террористы нападают на врачей, пострадали десять медработников. Просим не мешать медработникам работать, чтобы кареты скорой помощи могли своевременно доехать до пострадавших, — говорит Ажар Гиниат.

Сообщается, что протестующие разогнали казахстанских силовиков в Алматы возле 12-й горбольницы и отобрали у них амуницию утром 6 января.

Напомним, в четверг, 6 января, на сайте ОДКБ было обнародовано официальное заявление о том, что в Казахстан направлены «подразделения вооруженных сил Республики Армения, Республики Беларусь, Кыргызской Республики, Российской Федерации и Республики Таджикистан».