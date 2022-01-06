В четверг, 6 января, на сайте ОДКБ было обнародовано официальное заявление о том, что в Казахстан направлены «подразделения вооруженных сил Республики Армения, Республики Беларусь, Кыргызской Республики, Российской Федерации и Республики Таджикистан».

Там также подтвердили, что 6 января была начата и продолжается переброска российских войск самолетами военно-транспортной авиации. «Передовые подразделения из его состава [российского контингента] уже приступили к выполнению поставленных задач», — заявили в ОДКБ.

Там также уточнили эти «задачи», среди них:

охрана важных государственных и военных объектов,

«оказание содействия силам правопорядка Казахстана в стабилизации обстановки»,

«возвращения обстановки в правовое поле».

Армения отправила в Казахстан 70 военных.

Об этом сообщает Sputnik.Армения. По данным агентства, армянскому контингенту численностью около 70 военнослужащих «предстоит обеспечивать охрану объектов стратегического значения на фоне массовых протестов в Казахстане».

Военных направили в Казахстан в составе «миротворческих сил» Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 5 января заявил, что обратился к главам стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) за помощью в подавлении массовых протестов.

Ранее сообщалось, что экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев смещен действующим президентом Касым-Жомартом Токаевым с поста главы Совета Безопасности. Назарбаев находился у руля страны с обретения независимости, получив титул «елбасы», что означает отец нации. Объявление о том, что экс-президент Нурсултан Назарбаев оставляет пост председателя Совета Безопасности привело к неожиданным результатам — в одном из городов протестующие снесли памятник ему с постамента.

По последним данным, в Казахстане полностью выключили интернет и телевещание, не работает мобильная связь.

За несколько часов протестующие успели штурмом взять городскую администрацию бывшей столицы Алматы и устроить заварушку с силовиками, ранив больше 20 человек.

Напомним, пресса Казахстана сообщает, что на сторону протестующих переходят отдельные подразделения правоохранителей.

По состоянию на утро, 5 декабря, власти Казахстана настаивали что вернули контроль над улицами центральных городов, а полиция задержала более двух сотен протестующих. В стране также отправили в отставку правительство.

Как отмечалось, газовые протесты в Казахстане переросли в столкновения с полицией. Волнения вспыхнули вследствие стремительного подорожания сжиженного газа. Силовики начали применять против людей слезоточивый газ и шумовые гранаты.