Адвокат пятого президента Украины Петра Порошенко назвал абсолютным беззаконием и политическим преследованием решение Печерского суда об аресте имущества политика.

Об этом уведомляют на сайте партии «Европейская Солидарность».

— Идет политическое преследование Петра Порошенко. Офис президента в шоке — недавние рейтинги показали, что их будущее не слишком веселое. И мы видим обострение. Они пытаются как можно больше досадить Петру Порошенко. Мы видели, как читали решение, и знаем, что, скорее всего, была передана флешка. Написать такой перечень за то короткое время, которое было, вряд ли возможно. Мы понимаем, и поэтому мы дважды заявляли про отводы судьи, — подчеркнул Игорь Головань.

По его мнению, Генеральный прокурор Ирина Венедиктова отправилась в отпуск на один день, чтобы кто-то подписал «так называемое подозрение» вместо нее. Однако никаких доказательств вручения подозрения Петру Порошенко прокуроры не предоставили.

— Мы видим абсолютный беспредел, пренебрежение нормами права, направленное исключительно на одно — помешать лидеру оппозиции осуществлять политическую деятельность, — говорит адвокат.

Он отметил, что власть педалировала рассмотрение в Печерском суде в канун великого религиозного праздника неслучайно: «они хотят делать свои черные дела перед Рождеством, чтобы люди на это обращали меньше внимания. То есть они все это пытаются сделать совершенно незаконно и еще и так вороваты, — возмутился Игорь Головань.

Также он сообщил, что сторона Петра Порошенко будет подавать апелляцию, а также обращаться в ЕСПЧ. Адвокат предупредил участников «судилища, которое происходит по указанию Владимира Зеленского», что их ожидает ответственность перед законом.

— Мы видим, что подали поддельные документы. Тот, кто их принес сюда, совершил уголовное преступление. Тот, кто это принял, тоже совершил правонарушение. Соответственно, мы будем ставить вопрос о привлечении к ответственности и перед международным сообществом. Мы знаем, что Портнов уже под санкциями, — напомнил Игорь Головань.

Кроме этого, адвокат подчеркнул предвзятость судьи Виты Бортницкой, которая откровенно спешила и подыгрывала прокурорам.

— Предвзятость была абсолютно прозрачна и очевидна. То есть, человек бежал бегом, чтобы удовлетворить все прихоти. Я не думаю, что прихоти прокуроров — это прихоти Офиса президента и лично президента. Это мое убеждение, — резюмирует представитель Петра Порошенко.

Напомним, ранее Игорь Головань заявил, что по указанию Владимира Зеленского с грубым нарушением закона Печерский суд планирует рассмотреть ходатайство об аресте имущества лидера партии «Европейская Солидарность» Петра Порошенко.