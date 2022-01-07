В партии «Европейская Солидарность» считают, что власти Украины вместо консолидации украинского общества в условиях роста военной угрозы со стороны России разжигают внутреннее противостояние.

Об этом пишут на сайте политсилы.

Своими действиями правительство «опрометчиво и безответственно ослабляет фронт противодействия российской агрессии», убеждены в «ЕС».

— Зеленский, как и другие автократы, ошибается, считая, что арестом активов и счетов он создаст непреодолимые препятствия для деятельности оппозиции. Сила оппозиции – не в деньгах, а в принципах, закаленных временем ценностях и устойчивых убеждениях государственников. Это уже доказано событиями из новейшей украинской истории, начиная от студенческого протеста на граните и завершая Революцией достоинства, — указано в заявлении партии.

Там подчеркивается, что решение Печерского суда об аресте активов Петра Порошенко, вынесенное 6 января — незаконное, неправосудное и «написано под диктовку Зеленского татаровско-смирновским дуэтом».

По версии «Европейской Солидарности», власти пытаются построить в Украине авторитаризм по типу режима Александра Лукашенко, Владимира Путина или Виктора Януковича.

— Показательно, что незаконное решение об аресте имущества Порошенко вынесла судья Бортницкая с явным конфликтом интересов, потому что одиозный заместитель председателя Офиса Зеленского Олег Татаров в свое время являлся ее научным руководителем при защите диссертации. И, очевидно, не расставшись с этой ролью, по сей день руководит ее деятельностью, — напомнили члены политсилы.

Известно, что кроме имущества Петра Порошенко судья арестовала активы «Прямого» и «5 канала».

— Это четко показывает, что в первую очередь режим Зеленского стремится положить конец свободе слова, сделать невозможным любую критику власти в информационном пространстве. «Прямой» и «5 канал» — это не последние телеканалы, которые пытается закрыть Зеленский, который так хочет только теплой информационной ванны, — добавили в публикации.

Также там указали, что с ноября 2020 года данные каналы не принадлежат пятому президенту Украины.

— Но это не мешает Офису президента налагать на них арест, демонстрируя полный правовой «беспредел» и свои истинные намерения — зачистить информационное пространство страны. Украина — не Россия. Украина — не Беларусь. Украина — не Казахстан. И Украина — не Малороссия времен Януковича, которому все больше уподобляется Зеленский. Украинцы дадут достойный отпор внешней агрессии. Они — придет время — отправят на свалку истории зеленую коррумпированную дилетантуру со всеми ее желаниями установить здесь диктатуру, — заявили в «Европейской Солидарности».

Представители партии отметили, что Петр Порошенко вскоре вернется в Украину.

— Порошенко — сильный и мужественный лидер. Зная, что Зеленский требует его ареста и заключения, он вернется в Украину. Он возвращается не для того, чтобы защищаться от Зеленского, а для того чтобы защищать Украину от некомпетентного руководства и внешней агрессии. От попыток зеленых клептократов выстроить авторитарный режим и подавить оппозицию, как это произошло в Беларуси, России и Казахстане. И как это Янукович тщетно пытался сделать в Украине. Украинцы ответят на еще одну попытку создать в Украине авторитарный режим, — добавили в заявлении.

Члены политсилы подчеркнули, что не дадут «демонтировать демократию, Украину и украинскую государственность».

— Украина победит! Главные победы — впереди. Слава Украине, — резюмировали в обращении.

Напомним, ранее Петр Порошенко так же отмечал, что украинцы дадут достойный ответ на еще одну попытку создать в Украине авторитарный режим.