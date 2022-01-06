Украинцы дадут достойный ответ на еще одну попытку создать в Украине авторитарный режим.

Об этом говорится в заявлении пятого президента, лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко.

— 2022 год начался с «черных лебедей». Несмотря на праздники, мы внимательно наблюдаем как за событиями в Казахстане, так и за встречей советников Нормандского формата, которая должна пройти без участия Украины и еще в Москве. И за консультациями НАТО по безопасности с Россией, которые должны состояться вскоре, — указал Петр Порошенко на своей странице в Facebook.

Он убежден, что несмотря на длительный праздничный период, нужно многое сделать для активизации западной поддержки Украины, работать с европейскими и американскими партнерами.

— 17 января я, как и обещал, вернусь в Киев, чтобы явиться в суд и провести встречу с Генеральным прокурором, пользуясь правом народного депутата на неотложный прием. Возвращаюсь не для того, чтобы защищаться от Зеленского, а для того, чтобы защищать Украину от некомпетентного руководства и внешней агрессии. От попыток построить авторитарный режим и подавить оппозицию, как это произошло в Беларуси, России и Казахстане. И как это Янукович тщетно пытался сделать в Украине, — отмечает Петр Порошенко. -— Уверен, украинцы дадут достойный ответ на еще одну попытку создать в Украине авторитарный режим. Мы не дадим демонтировать демократию, Украину и украинскую государственность.

Ранее сообщалось, что пятый президент Украины, лидер «Евросолидарности» Петр Порошенко вернется в Украину в первой половине января. Об этом он сообщил в интервью журналистам.

Напомним, что и.о обязанности генерального прокурора Алексей Симоненко подписал ходатайство о взятии под стражу пятого президента Украины Петра Порошенко с альтернативой выхода под залог в миллиард гривен.