Сообщение ГБР о покупке авиабилетов свидетельствует о том, что за лидером партии «Европейская Солидарность» Петром Порошенко ведется незаконная слежка.

Об этом написал адвокат политика Игорь Головань на своей странице в Facebook.

В таком случае, пишет Игорь Головань, следует пойти дальше и обнародовать записи разговоров, свидетельствующих о предварительном планировании зарубежных визитов Петра Порошенко.

— В очередном анонимном тексте кто-то в ГБР делает головокружительные выводы из того, когда помощники Петра Порошенко купили ему билеты. Тот факт, что не только ГБР, но и другие украинские спецслужбы не с государством-агрессором соревнуются, а во исполнение прихотей Зеленского незаконно следят за пятым Президентом – общеизвестный. Но если уже признали факт незаконной слежки, прослушивания телефонов и мессенжеров, пусть уже опубликуют записи разговоров, свидетельствующих о заблаговременном согласовании встреч Петра Порошенко с Вселенским Патриархом и ведущими европейскими политиками, — констатирует адвокат.

Он выразил убеждение, что Олег Татаров, его «научная воспитанница» Вита Бортницкая, прокуроры и следователи ГБР «с готовностью исполняют любые капризы Зеленского, организуя политически мотивированные преследования лидера украинской оппозиции Петра Порошенко».

— Зеленский, он, конечно, президент Украины, но это временно. А вот Акт Магнитского — на годы и десятилетия, — резюмирует Игорь Головань.

Напомним, ранее адвокат Петра Порошенко назвал абсолютным беззаконием и политическим преследованием решение Печерского суда об аресте имущества политика.