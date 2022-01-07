За сутки, 6 января, со стороны пророссийских наемников зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщается на странице штаба ООС в Facebook.

В сторону Луганского оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, вблизи Старогнатовки боевики обстреливали позиции украинских войск из автоматических и противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.

— Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет, — отмечают в штабе.

А также сообщают о том, что «по состоянию на 7 часов утра 7 января нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано».

Напомним, пророссийские боевики 5 января четыре раза нарушали режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе, украинские военные открывали огонь в ответ на провокации врага.