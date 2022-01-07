Власти Казахстана заявляют, что почти удалось восстановить в стране «порядок».

Об этом пишут Reuters и Bloomberg со ссылкой на слова президента Касим-Жомарта Токаева, передает Украинская правда.

Заявление президента прозвучало лишь через сутки после того, как Россия направила свои войска для подавления протестов в Казахстане.

По состоянию на утро пятницы силовики взяли под контроль улицы Алматы, а президент заявил, что «конституционный порядок в основном восстановлен во всех регионах страны». В то же время, утром 7 января возле центральной площади города Алматы еще можно было услышать выстрелы.

Президент Казахстана отметил, что «силы правопорядка работают настойчиво», а ситуацию на местах контролируют местные власти.

Касим-Жомарта Токаев в очередной раз назвал протестующих «террористами» и пожаловался, что граждане используют оружие. Он добавил, что силовики будут работать до их «полной ликвидации».

Ранее казахстанский телеканал сообщал о 26 убитых, как их называют, «вооруженных преступниках», 18 раненых и более 3 тысяч задержанных.