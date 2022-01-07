Северная Корея отказывается участвовать в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Среди причин называют пандемию коронавируса и действия «враждебных сил».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

Сообщается, что Олимпийский комитет КНДР направил китайским коллегам письмо, в котором объяснил отказ от участия в Олимпиаде.

— Мы не сможем участвовать в Играх из-за действий враждебных сил и глобальной коронавирусной пандемии, но будем полностью поддерживать все проекты наших китайских товарищей по подготовке грандиозного и прекрасного олимпийского праздника, — говорится в заявлении КНДР.

Напомним, Япония не будет отправлять правительственную делегацию на зимние Олимпийские игры в Пекине, но и не присоединится к дипломатическому бойкоту Игр.