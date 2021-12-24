Япония не будет отправлять правительственную делегацию на зимние Олимпийские игры в Пекине, но и не присоединится к дипломатическому бойкоту Игр.

Об этом сообщил на брифинге главный секретарь Кабинета министров Хирокадзу Мацуно, пишет Reuters.

— Мы считаем важным, чтобы в Китае обеспечивались универсальные ценности, такие как свобода, уважение основных прав человека и верховенство закона. Мы приняли решение, всесторонне учитывая такие факторы, — заявил Хирокадзу Мацуно.

В то же время Токио отправит некоторых официальных лиц, связанных с Олимпийскими играми, в частности, политика Сейко Хасимото, главу оргкомитета Токио-2020, а также глав национальных олимпийского и паралимпийского комитетов.

В ответ на вопрос, является ли это решение дипломатическим бойкотом, Хирокадзу Мацуно ответил, что правительство «не использует конкретный термин для описания того, как мы участвуем».

Напомним, что США не будут отправлять на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине своих официальных и дипломатических представителей.

При этом глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил о том, что организация сохранит политический нейтралитет в отношении зимней Олимпиады-2022 в Пекине. Позже Австралия присоединится к США в дипломатическом бойкоте Зимних игр в Пекине.