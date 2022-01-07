Городской голова Николаева Александр Сенкевич поздравил николаевцев с Рождеством Он пожелал горожанам провести этот день в теплом семейном кругу.

Свое поздравление Александр Сенкевич опубликовал на странице в Facebook.

— Пусть этот день станет для вас счастливым в кругу семьи, ведь это так важно — чувствовать любовь близких и дарить это светлое ответное чувство. Пусть все ваши начинания будут легкими, а каждая минута полна верой в лучшее. Пусть наполнятся добрыми делами ваши сердца, а в доме царит гармония и спокойствие. Христос родился! Славим Его! — написал Александр Сенкевич.

Как сообщалось, предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний пожелал украинцам, чтобы радость Рождества Христова наполнила их сердца, отгоняя заботы и скорбь.