Предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний пожелал украинцам, чтобы радость Рождества Христова наполнила их сердца, отгоняя заботы и скорбь.

Об этом Епифаний написал в Facebook.

— Какими бы ни были внешние обстоятельства и где бы вам ни приходилось отмечать в этом году праздник – пусть радость Рождества Христова наполнит ваши сердца, отгоняя заботы и скорбь, а свет Вифлеемской звезды пусть направляет к Сыну Божьему, напоминая, что Мессия – Спаситель – пришел в мир, принес нам свет истины и надежды, и этот «свет во тьме светит, и тьма не объяла его» (Ин 1:5), — сказал Эпифаний.

Он призвал граждан вознести благодарность Господу в эти праздничные дни за все Его благодеяния, проявленные к людям, Церкви и Украине.

— Пусть Бог помогает нам в дальнейшем утверждать единственную поместную автокефальную Украинскую Православную Церковь, преодолевая разделения и раздоры между единоверцами, а также дает силу и мудрость украинскому народу сохранять единство и гражданский мир, противостоять агрессору и достичь победы. Христос родился! — акцентировал Епифаний.

Также он выложил видеозапись Божественной литургии в день Рождества Христова.

Напомним, глава Православной церкви Украины Епифаний надеется, что украинцы смогут праздновать Рождество 25 декабря уже в течение следующих 10 лет.