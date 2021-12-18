Глава Православной церкви Украины Епифаний надеется, что украинцы смогут праздновать Рождество 25 декабря уже в течение следующих 10 лет.

Об этом он рассказал в интервью Радио Свобода.

Митрополит Киевский и всея Украины сказал, что лично поддерживает переход празднования Рождества по новоюлианскому календарю, но этот процесс должен проходить постепенно.

По его мнению, украинцев «уже пытаются делить и по языку, и по религии». Глава ПЦУ убежден, что «храмы 25 будут пустыми, а 7 будут полными» и связывает это с «традициями внутри».

— Хотя в этом году я наблюдаю, что нет столь активной волны обсуждения празднования Рождества Христова. В прошедшие два года, или это было искусственно создано, я помню, в позапрошлом году запустили мои цитаты о том, что я не против, а я на самом деле не против перехода. Но чтобы это произошло правильно. Надо мудро действовать, — заявил Епифаний.

Ранее он говорил, что празднование Рождества в один день 25 декабря в Украине возможно, когда к такому решению «созреет» церковь и верующие.

7 января украинские православные церкви, а также Украинская греко-католическая церковь будут праздновать Рождество по юлианскому календарю (так называемому «старому стилю»). Римско-католическая церковь и большинство протестантских церквей, а также и большинство православных церквей мира будут праздновать Рождество 25 декабря по современному григорианскому календарю, или новоюлианскому. В Украине с 2017 года 25 декабря является официальным выходным днем.

Ранее Епифаний провел богослужение в николаевском Кафедральном соборе ПЦУ.