Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, который считается фактическим лидером государства, выехал из страны вместе с тремя дочерьми.

Об этом со ссылкой на источники сообщает казахстанское издание Orda, уточняя, что в стране остался только брат Назарбаева — Болат.

Официальной информации по этому поводу нет, но местные СМИ отмечают, что с начала массовых протестов государственные телеканалы вообще не упоминают о Нурсултане Назарбаеве и членах его семьи. Также власти Казахстана перестали использовать название Нур-Султан в официальных сообщениях — вместо этого при упоминании города используют слова «столица» и «столица Казахстана».

Напомним, что тем временем протесты и демонстрации в городах страны продолжаются, а столицу оцепили военные. Технику ввели в Усть-Каменогорск, Шымкент и другие города. В Алматы силовики и армия до сих пор ведут «зачистку» от демонстрантов и, как говорят власти, «боевиков». Неспокойная ситуация пока только в Алматы. Аэропорт города закрыт до 9 января.