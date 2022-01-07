Власти Казахстана продлили закрытие аэропорта города Алматы. Воздушную гавань закрыли после того, как ее захватили протестующие несколькими днями ранее.

Об этом сообщает телеканал «Хабар 24».

Аэропорт «Алматы», как сообщил провластный казахстанский телеканал, будет закрыт до 9 января.

Однако все это время воздушная гавань Алматы будет принимать военные рейсы.

Напомним, 5 января вечером группа украинских граждан не смогла вылететь рейсом Алматы-Киев из-за приостановки работы аэропорта.

Как сообщалось, в Казахстане армии дали указание стрелять на поражение по митингующим, которых президент Касым-Жомарт Токаев назвал «бандитами и террористами».