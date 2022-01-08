Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что любое дальнейшее военное вторжение России в Украину приведет к «серьезным стратегическим последствиям».

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, одним из вариантов таких последствий является пересмотр вопроса «Северного потока-2».

— Путин предложил обсудить с НАТО вроде бы возвращение в зоны влияния из прошлого... что означало бы, что Россия восстановит дух Ялты, – сказал Жан-Ив Ле Дриан, имея в виду конференцию между союзными государствами Второй мировой войны в феврале 1945 года, давшей Советскому Союзу контроль над восточноевропейскими соседями.

Министр сказал, что несмотря на заверения Путина о том, что он начинает выводить войска из региона, Париж еще не видел этого.

Напомним, глава «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что из-за запуска газопровода Северный поток-2 Украина становится более подверженной «российскому вторжению».