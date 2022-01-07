Первое в 2022 году заседание глав оборонных ведомств стран НАТО состоится 12 и 13 января. На совещание пригласили также Украину и Грузию.

Об этом сообщает пресс-служба Альянса.

— Высшее военное руководство НАТО, Военный комитет, соберется виртуально 12-13 января 2022 года в Брюсселе, Бельгия. Адмирал Роб Бауэр, председатель Военного комитета, будет председательствовать на заседаниях, на которых будут присутствовать министры обороны союзников, – говорится в анонсе.

Сообщается, что первый день встречи будет посвящен военно-стратегическому мышлению, обсуждению Концепции краеугольного камня боевых действий НАТО, будущих направлений работы, связанных с ее реализацией, а также ходу реализации Концепции сдерживания и защиты евроатлантического региона.

Второй день встречи будет посвящен обзору текущего политического контекста и обсуждению текущей позиции НАТО по сдерживанию и обороне.

— Затем главы оборонных ведомств встретятся со своими грузинскими и украинскими коллегами соответственно, чтобы обсудить ситуацию с безопасностью в своих странах, а также текущий прогресс в проведении реформ, связанных с обороной, – отметили в пресс-службе Альянса.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не пойдет на компромиссы с Россией по вопросу вступления Украины. Он также подчеркнул, что этот вопрос решают исключительно украинцы и страны блока.