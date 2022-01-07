С начала суток 7 января в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировали одно нарушение режима прекращения огня. Оккупанты нарушили «тишину» вблизи Катериновки.

Как сообщает пресс-служба ООС, пророссийские боевики обстреливали позиции украинских военных возле Катериновки из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В результате вражеских обстрелов подразделения Объединенных сил потерь не понесли.

— Украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы. Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными, – заявили в штабе ООС.

Как отметили в штабе, сейчас подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию на Донбассе.

Напомним, что за сутки, 6 января, со стороны пророссийских наемников было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.