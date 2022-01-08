Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в 2022 году взял более жесткий курс на укрепление связей с братскими странами, среди которых назвал Украину, отметив, что ее нужно вернуть «в лоно нашей подлинной веры».

Об этом сообщает агентство БелТА со ссылкой на заявление Александра Лукашенко во время посещения на Рождество храма в Минске.

Он заявил, что мир серьезно изменился и нужно быть «в тесной связи» с друзьями и братьями.

— Должен вам сказать, что этот год будет непростым, мир сменится серьезным образом. Мир изменится в плане объединения народов и стран в союзы. Таким государствам, как мы, наедине не просто будет тяжело выжить, – будет невозможно. Поэтому я и взял более жесткий курс на то, чтобы сохранить наш суверенитет и независимость, чтобы мы были государством, – сказал Александр Лукашенко.

Согласно его словам, такая цель у него стоит на 2022 год. При этом, Александр Лукашенко отметил, что Украину нужно вернуть «в лоно нашей подлинной веры» и неважно, что сегодня происходит в Казахстане, Украине и России.

— Не имеет значения, что там происходит сегодня. Там народ обездоленный до крайности. Так долго продолжаться не может. И нам нужно сделать все, чтобы вернуть Украину в лоно нашей подлинной веры. А там произошел даже в религиозных направлениях такой раскол, который преодолеть будет очень сложно, – сказал Александр Лукашенко.

Белорусский «лидер» добавил, что в Беларуси тоже в 2020 году хотели «поднять автокефалию, раскол нашей церкви», но она этого избежала. Также Александр Лукашенко подчеркнул, что не хочет, чтобы это повторилось у соседей.

Ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заверил в своей верности Кремлю и пообещал «делать все», чтобы вернуть Украину.