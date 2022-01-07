Государственное бюро расследований опровергло информацию партии «Европейская солидарность» об аресте активов «5 канала» и телеканала «Прямой» по делу о поставках угля с оккупированного Донбасса, в котором фигурирует Петр Порошенко.

Опровержение ГБР опубликовало 7 января.

Государственное бюро объяснило: 6 января Печерский районный суд Киева арестовал недвижимость и корпоративные права Петра Порошенко. Однако на корпоративные права на каналы и их активы арест не налагался — их владельцем является медиахолдинг «Вільні медіа». В его собственность телеканалы перешли 8 ноября 2021 года.

Адвокат политика Игорь Головань обвинил ГБР во лжи и опубликовал выдержки из решения суда об аресте активов каналов. В них говорится об аресте активов ГП «ТРК «НБМ — Запорожье» и ООО «Телекомпания «Автор ТВ». Головань утверждает, что эти компании имеют прямое отношение к трансляции программ на телеканалах.

Головань заявил, что «прокуроры и судья умышленно наложили арест на медиаактивы, которые уже не принадлежат Петру Порошенко».

Напомним, ранее об аресте активов «5 канала» и «Прямого» сообщила партия Петра Порошенко «Европейская солидарность».