Глава партии «Право и справедливость» (членом которой является и действующий президент Польши) Ярослав Качинский признал, что страна купила шпионское программное обеспечение Pegasus, но сообщил, что оно не использовалось против политических оппонентов во время выборов.

Об этом Ярослав Качинский заявил в интервью для еженедельника Sieci, пишет hromadske.

Он сказал, что информация о слежке за польской оппозицией с помощью системы Pegasus является «скандалом из ничего», но признал, что в Польше она есть. Правда, добавил, что не может детально комментировать методы, которыми пользуются спецслужбы.

— Pegasus — это программа, которую используют службы по борьбе с преступностью и коррупцией во многих странах [...] Было бы плохо, если бы польские службы не имели такого типа инструмента, ㅡ сказал Ярослав Качинский.

Он подчеркнул, что заявления о якобы тысячах проверенных с помощью этой программы телефонов — неправда, и отверг обвинения в том, что партия власти использовала Pegasus во время предвыборной кампании в 2019 году, заявив, что оппозиция проиграла, «потому что проиграла», и ей не стоит теперь искать оправданий.

Глава партии «ПИС» также высказался против назначения следственной комиссии для расследования вероятной слежки через Pegasus и добавил, что расходы из Фонда юстиции на покупку программы были «техническим делом».

Напомним, что американский производитель Apple подал в суд на израильскую компанию, помогающую правительствам и правоохранительным органам иностранных стран взламывать смартфоны iPhone для получения информации об их владельцах и следить за ними.