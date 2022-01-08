Никакие решения, касающиеся европейской безопасности, включая реагирование на факт российской агрессии против Украины, не будут приниматься без прямого участия Европейского Союза.
Об этом этом во время совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном 7 января заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Цензор.НЕТ.
Именно так президент Еврокомиссии ответила на вопрос прессы относительно того, что Евросоюз якобы остался за пределами диалога между США и Россией по европейской безопасности.
— Одна вещь является очень четкой – никакие решения не будут проходить без Европы. Например, Евросоюз очень вовлечен, когда речь идет о поддержке Украины. Я посетила Украину в октябре, мы доставили финансовую помощь в 6 миллиардов евро, и мы являемся незаменимыми (партнерами, – прим.) в обеспечении энергетической безопасности Украины. ЕС применил санкции против России в ответ на ее агрессию. Все это факты. До этого, мы имеем нормандский формат с участием Франции и Германии, – сказала Урсула фон дер Ляйен.
Она отметила, что сейчас Евросоюз сталкивается с большим напряжением в соседстве, что связано с военным давлением России на Украину и попытками РФ запугать Молдову.
— Я очень довольна, что страна с большим политическим весом и опытом будет вовлечена в председательство в ЕС в такие сложные времена. Потому что голос Франции является громким и четким. Франция держит Европу очень близко к сердцу. Вместе с французским председательством мы будем учитывать будущую архитектуру европейской безопасности. Мы представим свое видение и предложения, над которыми уже работаем. Но, опять-таки, не будет никаких решений в этом смысле без участия Европы, – подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.
Она напомнила, что большинство европейских стран также являются членами НАТО, что является важным обстоятельством в контексте обсуждения европейской безопасности, а также в диалоге между Россией и США.
Напомним, что первое в 2022 году заседание глав оборонных ведомств стран НАТО состоится 12 и 13 января. На совещание пригласили также Украину и Грузию.
Никакие решения, касающиеся европейской безопасности, включая реагирование на факт российской агрессии против Украины, не будут приниматься без прямого участия Европейского Союза.
Об этом этом во время совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном 7 января заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Цензор.НЕТ.
Именно так президент Еврокомиссии ответила на вопрос прессы относительно того, что Евросоюз якобы остался за пределами диалога между США и Россией по европейской безопасности.
— Одна вещь является очень четкой – никакие решения не будут проходить без Европы. Например, Евросоюз очень вовлечен, когда речь идет о поддержке Украины. Я посетила Украину в октябре, мы доставили финансовую помощь в 6 миллиардов евро, и мы являемся незаменимыми (партнерами, – прим.) в обеспечении энергетической безопасности Украины. ЕС применил санкции против России в ответ на ее агрессию. Все это факты. До этого, мы имеем нормандский формат с участием Франции и Германии, – сказала Урсула фон дер Ляйен.
Она отметила, что сейчас Евросоюз сталкивается с большим напряжением в соседстве, что связано с военным давлением России на Украину и попытками РФ запугать Молдову.
— Я очень довольна, что страна с большим политическим весом и опытом будет вовлечена в председательство в ЕС в такие сложные времена. Потому что голос Франции является громким и четким. Франция держит Европу очень близко к сердцу. Вместе с французским председательством мы будем учитывать будущую архитектуру европейской безопасности. Мы представим свое видение и предложения, над которыми уже работаем. Но, опять-таки, не будет никаких решений в этом смысле без участия Европы, – подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.
Она напомнила, что большинство европейских стран также являются членами НАТО, что является важным обстоятельством в контексте обсуждения европейской безопасности, а также в диалоге между Россией и США.
Напомним, что первое в 2022 году заседание глав оборонных ведомств стран НАТО состоится 12 и 13 января. На совещание пригласили также Украину и Грузию.