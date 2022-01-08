Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

Никакие решения, касающиеся европейской безопасности, включая реагирование на факт российской агрессии против Украины, не будут приниматься без прямого участия Европейского Союза.

Об этом этом во время совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном 7 января заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Цензор.НЕТ.

Именно так президент Еврокомиссии ответила на вопрос прессы относительно того, что Евросоюз якобы остался за пределами диалога между США и Россией по европейской безопасности.

— Одна вещь является очень четкой – никакие решения не будут проходить без Европы. Например, Евросоюз очень вовлечен, когда речь идет о поддержке Украины. Я посетила Украину в октябре, мы доставили финансовую помощь в 6 миллиардов евро, и мы являемся незаменимыми (партнерами, – прим.) в обеспечении энергетической безопасности Украины. ЕС применил санкции против России в ответ на ее агрессию. Все это факты. До этого, мы имеем нормандский формат с участием Франции и Германии, – сказала Урсула фон дер Ляйен.

Она отметила, что сейчас Евросоюз сталкивается с большим напряжением в соседстве, что связано с военным давлением России на Украину и попытками РФ запугать Молдову.

— Я очень довольна, что страна с большим политическим весом и опытом будет вовлечена в председательство в ЕС в такие сложные времена. Потому что голос Франции является громким и четким. Франция держит Европу очень близко к сердцу. Вместе с французским председательством мы будем учитывать будущую архитектуру европейской безопасности. Мы представим свое видение и предложения, над которыми уже работаем. Но, опять-таки, не будет никаких решений в этом смысле без участия Европы, – подчеркнула Урсула фон дер Ляйен.

Она напомнила, что большинство европейских стран также являются членами НАТО, что является важным обстоятельством в контексте обсуждения европейской безопасности, а также в диалоге между Россией и США.

Напомним, что первое в 2022 году заседание глав оборонных ведомств стран НАТО состоится 12 и 13 января. На совещание пригласили также Украину и Грузию.