Российских военных перебросили в город Тимбукту на севере Мали для обучения военных сил страны на базе, заброшенной французскими войсками в декабре 2021 года. Вероятно, эти люди — наемники ЧВК «Вагнер».

О российских военных сказал официальный представитель армии Мали, передает hromadske.

В прошлом месяце правительство Мали официально объявило, что в страну прибыли «российские инструкторы», но власти страны (как и Москва) не дают подробностей об ни их развертывании, ни о количестве привлеченных солдат.

Прибытие россиян вызвало резкую критику со стороны прочих стран во главе с Францией. По их словам, в состав сил входят наемники из ЧВК «Вагнера», обвиненные во многих других странах в нарушениях прав человека. Правительство Мали заявило, что это не так, и сказало, что российские войска находятся в стране в рамках двустороннего соглашения.

— У нас были новые приобретения самолетов и оборудование у них (россиян, — прим.) Учиться на месте гораздо дешевле, чем ехать туда... В чем проблема?» — сказал агентству Reuters представитель малийской армии.

При этом он не уточнил, сколько именно россиян отправили в Тимбукту.

Местные жители сообщили Reuters, что российские мужчины в форме были замечены в городе на автомобилях, но сколько их было — сказать не смогли.

Ранее сообщалось, что власть Казахстана после прибытия российских военных почти подавила протесты.