Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил, что приглашение российских войск Токаевым может иметь катастрофические последствия для Казахстана.

Об этом он заявил после коллективного совещания министров обороны членов НАТО.

Государственный секретарь США отметил, что власти Казахстана имели право добиваться порядка на улицах, однако он не понимает, зачем Токаев зазвал контингент ОДКБ.

— Неясно, почему им понадобилась помощь извне, мы пытаемся узнать об этом больше, — проговорил Энтони Блинкен.

После чего напомнил, к чему приводит чрезмерное доверие к Москве.

— Новейшая история уже преподала нам урок — если русские находятся у вас дома, иногда бывает очень трудно добиться того, чтобы они ушли, — акцентировал Энтони Блинкен.

Ранее Вашингтон выступил против кровопролития в казахских городах и призвал тамошние власти урегулировать противостояние мирным образом.

Напомним, в Казахстане арестовали, предварительно обвинив в государственной измене, бывшего начальника Комитета национальной безопасности Карима Масимова.