Талибы призвали международное сообщество направить в Афганистан экстренную гуманитарную помощь «без какой-либо политической предвзятости».

Об этом пишет Le Figaro.

После падения прежнего афганского правительства, поддерживаемого Соединенными Штатами и их союзниками в середине августа, западные страны перекрыли потоки помощи, которые поддерживали страну на плаву, и афганские активы на миллиарды долларов оказались заморожены в западных банках.

Организация Объединенных Наций предупредила, что Афганистан находится на грани одной из самых страшных гуманитарных катастроф в мире: более половины из 38 миллионов афганцев находятся под угрозой голода.

Поскольку несколько южных регионов пострадали от наводнения, а в некоторых частях северного и центрального Афганистана выпал снег, заместитель премьер-министра Талибана в пятницу обратился за помощью к международному сообществу.

— В настоящее время в разных местах у людей нет еды, крова, теплой одежды или денег. Мир должен поддерживать афганский народ без какой-либо политической предвзятости и выполнять свои гуманитарные обязательства, — настаивает Абдул Гани Барадар.

По его словам, непогода осложнила «и без того деликатное положение» афганского народа, хотя он и уверял, что талибы готовы столкнуться с этой «чрезвычайной ситуацией».

— Мы просим международное сообщество, неправительственные организации и все страны не забывать о наших бедняках, — заявил высокопоставленный талиб.

Ни одна страна еще не признала правительство талибов, и международное сообщество пытается найти способы доставки помощи без поддержки режима религиозных фундаменталистов.

Напомним, талибы приказали торговцам одеждой обезглавить манекены в магазинах.