«Талибан» в приказном порядке дал распоряжение продавцам одежды в Герате на западе Афганистана — отсоединить головы от манекенов, так как наличие головы противоречит исламу.

Об этом пишет Le Figaro.

Директива дополняет ряд мер, принятых талибами, чтобы навязать стране свое строгое видение ислама, ограничивая общественные свободы, особенно женщин и девочек.

— Мы попросили продавцов отрезать головы моделям-манекенам, потому что это противоречит шариату, — рассказал глава Департамента по продвижению добродетели в Герате Азиз Рахман.

Религиозный фундаментализм объяснил, что это якобы мешает посланнику Аллаха благославлять свою паству.

— Если они просто накроют голову или спрячут весь манекен, ангел Аллаха не войдет в их магазин или их дом, чтобы благословить их, — продолжил талиб, добавив, что продавцы одежды пообещали, что они будут подчиняться.

При этом в социальных сетях распространяются видео, на которых мужчины пилят головы женским пластиковым манекенам. Однако «Талибан» до сих пор не зарегулировал использование манекенов на национальном уровне.

Напомним, афганские эмигранты в Германии убили женщину из своей диаспоры за нарушение традиций.