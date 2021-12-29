Двое афганских братьев обвиняются в убийстве собственной сестры в Афганистане. Они приняли решение, потому что женщина адаптировалась к западному образу жизни и не хотела возвращаться к нравам своей родины.

Об этом пишет EVZ.

Убийство произошло в Берлине, несколько месяцев назад, 13 июля. Два брата, Сайед Х и Сейед Х заманили на встречу и убили свою сестру Марьям Х. Женщину долго душили и в конце концов ей перерезали горло.

По версии следствия, затем два брата расчленили тело жертвы и запихнули его в чемодан, взяли такси до вокзала и проехали несколько сотен миль до Баварии. Они сошли с поезда в городе, где жил один из них, Сайед. Добравшись до оговоренного места, они закопали тело недалеко от жилых домов. Мотивом послужило несогласие с образом жизни своей родственницы.

Прокуроры заявляют, что мужчины хотели наказать свою сестру «за ее западный образ жизни, который не соответствовал их архаичным представлениям о чести и морали или их образу женщины». Следователи также заявили, что братья никогда не мирились с мыслью о разводе их сестры. Согласно исламским обычаям, она вышла замуж с 16 лет, и у нее был жестокий муж, который избивал ее. После развода у нее начались новые отношения, и это было не по душе ее родственникам.

У Марьям осталось двое детей — 10-летняя дочь и 3-летний сын. Погибшая женщина жила в Германии с 2013 года, куда она приехала в качестве соискателя убежища после отъезда из Афганистана.

Два брата находятся под стражей с 3 августа и рискуют провести остаток жизни в тюрьме, если будут признаны виновными в убийстве.

Напомним, «Талибан», захвативший власть в Афганистане, запретил женщинам лечиться без сопровождения мужчин.