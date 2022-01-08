На следующей недели официальный визит Украину совершат советники президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца.

Об этом рассказал глава ОП Андрей Ермак.

Приближенный президента подчеркнул, что уже разговаривал с этими политиками в телефонном режиме, но теперь получиться увидеть их своими глазами.

— А уже на следующей неделе мои коллеги из Франции и ФРГ, политические советники лидеров стран-участниц нормандского формата, приедут в Киев, — анонсировал Андрей Ермак.

Также, по его словам, глава Офиса президента пообщался и с помощницей госсекретаря США Энтони Блинкена. С Карен Донфрид Ермак обсуждал ситуацию на украинских границах и сосредоточение российских войск.

Напомним, Франция и Германия инициируют встречу «Норманди» в течение следующих недель.