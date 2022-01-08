Корреспонденты «Медиазоны. Центральная Азия» провели вылазку на улицы Алматы, чтобы проверить в каком состоянии пребывает город на седьмой день массовых протестов.

С небольшим репортажем можно ознакомиться на сайте издания.

Журналисты сообщают, что по всему городу раскиданы машины с трупами людей, которые могли быть убиты местными силовиками. Тела никто не увозят, они находятся там больше суток.

В центре военные Токаева устроили кордон из железных перегородок и не пропускают дальше никого, разворачивая всех прохожих.

— Когда мы шли вверх по улице Желтоксан, нас тоже развернули и сказали пройти через 200 метров от площади. Мы перешли на другую сторону дороги, увидели там труп и остановились. За нами шел мужчина, и когда он приблизился к трупу, началась стрельба, примерно в его сторону стреляли. Он побежал и его не задело, — пересказывает увиденное журналист-очевидец.

«Медиазона» добавляет, что по городу курсируют армейские джипы, демонстративно высунув оружие из окон и угрожая применить его по малейшему поводу.

— Проезжала военная машина с пулеметом на крыше, но замедлилась рядом с группой из пятерых парней. Из машины стали кричать: «Сука стой, стой!». Парни подняли руки, и троих из них увели. <...> Потом машина сопроводила парней с поднятыми руками до угла и уехала, — сказано в материале.

Напомним, люди, похожие на казахских силовиков, едва не застрелили иностранного журналиста в Алматы.