В Болгарии муниципальному советнику и лидеру организации «спасти Софию» Борису Боневу сообщили, что его жизни угрожает опасности. Предупреждение исходило от спецслужб.

Об этом пишет Dnevnik.

Информацию подтвердили и зарубежные партнерские службы.

— Я уже дал компетентным органам подробные показания о возможных причинах угроз, которые, скорее всего, связаны с моей работой муниципальным советником и деятельностью «Спасти Софию, — прокомментировал сам Борис Бонев.

Лидер общественной организации прошел в столичный городской совет в 2019 году, когда потерпел неудачу в битве за мэрское кресло. С тех пор он отстаивал многочисленные интересы общества в столновении с городскими властями, последним из которых стала ликвидация парламентской парковки. Он критикует текущую ситуацию и дает идеи по организации и финансированию общественного транспорта, является защитником совместных туристических услуг.

Движение «спасти Софию» борется за ликвидацию незаконных заведений, защищает старые здания от сноса, следит за расходованием государственных средств на муниципальные проекты.

Напомним, экс-премьер Болгарии попал под проверку из-за фотографий роскоши в государственной резиденции.