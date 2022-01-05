МВД Болгарии начало проверку фотографий банкнот и золотых слитков на прикроватной тумбочке, которые якобы были сделаны в спальне государственной резиденции «Бояна», когда в ней проживал бывший премьер-министр Бойко Борисов.

Как пишет Dnevnik, vинистр внутренних дел Бойко Рашков заявил, что если сотрудники Госагентства национальной безопасности считают важным допросить самого Борисова для раскрытия дела, то он должен это сделать.

По словам министра, прокуратура возобновила действия по делу, узнав, что МВД проводит расследование. Так, в середине прошлого месяца болгарская прокуратура запросила у Нацбанка экспертизу и информацию о серийных номерах банкнот, которые попали на фотографии.

— Есть несколько дел, в которых деятельность прокуратуры идет вслед за деятельностью Министерства внутренних дел. Почему? Они боятся того, что установит беспристрастное расследование,— объяснил Бойко Рашков.

Напомним, в Болгарии начал заседать новый парламент, депутатов которого выбрали в ходе последних ноябрьских выборов, которые стали третьими за 2021 год.