Глава британских вооруженных сил предостерег, что деятельность российских подводных лодок угрожает подводным кабелям, необходимым для систем связи по всему миру,

Об этом сообщает The Guardian.

Адмирал Тони Радакин заявил, что подводные кабели, по которым передаются интернет-данные, являются «настоящей компьютерной системой мира», и добавил, что любая попытка их повреждения может рассматриваться как «военный акт».

Бывший командующий Королевским флотом, говорит, что за последние 20 лет произошел «феноменальный рост активности российских подводных лодок». По его словам, это означает, что Москва может «поставить под угрозу и потенциально использовать настоящую мировую компьютерную систему, а именно подводные кабели, окружающие мир».

— Россия увеличила свою способность подвергать опасности эти подводные кабели, — пояснил он.

Британский флот следит за активностью российских подводных лодок, поручился адмирал. После чего добавил, что Великобритании необходимо разработать гиперзвуковые ракеты, чтобы не отставать от военной конкуренции.

Он подчеркнул способность России запускать гиперзвуковые ракеты и ракеты большой дальности, заявив, что это представляет угрозу, а возможности Великобритании в этой области являются уязвимым местом.

— У нас их нет, и мы должны их иметь, — Тони Радакин.

Напомним, совместная тренировка сил спецопераций Украины, Великобритании и США прошла на британском эсминце ее величества королевы Британии Defender королевского Военно-морского флота Великобритании.