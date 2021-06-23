Совместная тренировка сил спецопераций Украины, Великобритании и США прошла на британском эсминце ее величества королевы Британии Defender королевского Военно-морского флота Великобритании. От Украины участие в учениях принял 73 морской центр СпН им. кошевого атамана Антина Головатого из Очакова.

Об этом сообщает Минобороны в среду, 23 июня.

Во время учений сводная группа спецназовцев трех стран отработали абордажные действия на британском эсминце Defender. Абордажные действия заключаются в неожиданном для противника захвате судна. Их используют для освобождения кораблей от пиратов.

Как подчеркнули в Минобороны, специальных операций ВСУ способны выполнять задачи наравне с коллегами из НАТО. В ведомстве добавили, что операторы 73МЦСпН достойно вошли в международную семью SOF и показали, что в любой момент готовы к проведению совместных операций.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский упрекнул лидеров НАТО в отсутствии конкретных сроков следующих шагов по вступлению страны в Альянс. Глава государства поблагодарил руководство блока за то, что они подтвердили решение от 2008 года.