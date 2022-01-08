Ко второй годовщине трагедии со сбитием самолета МАУ посольство Украины в Иране посадило аллею памяти.

Об этом сообщил посол Украины в Иране Сергей Бурдыляк в комментарии Укринформу.

Дипломатический сотрудник рассказал, что саженцы помогали закапывать члены семей иранских жертв крушения, а также компании, специализированные на озеленении Тегерана.

— Под Тегераном, в очень живописной местности Лавасан, было посажено 176 шелковиц в память обо всех погибших в авиакатастрофе. Сегодня мы официально открыли эту Аллею и установили 11 памятных знаков с портретами погибших в авиакатастрофе наших соотечественников, — объяснил посол.

Заложить Аллею памяти именно в Лавасане предложили члены семей погибших в крушении иранцев, проживающих вблизи этого живописного места. Весной здесь планируют высадить бархатцы и проложить специальные дорожки.

Ранее сообщалось, что Иран готов к переговорам о возмещении ущерба по катастрофе самолета МАУ.