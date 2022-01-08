Министерство иностранных дел Ирана отреагировало на совместное заявление Международной группы по координации и помощи жертвам рейса PS752, который сбили над Тегераном в январе 2020 года.

Как сообщает Reuters, иранская сторона уверяет, что не отказывалась от переговоров о компенсациях жертвам катастрофы.

— Иран подтверждает свою готовность к сотрудничеству на двусторонней основе с каждой из стран [Международной группы], — заявили в МИД Ирана, добавив, что переговоры должны проходить с уважением к «суверенитету и внутреннему законодательству», видимо Ирана.

Отмечается, что 6 января 2022 года Международная группа, в которую входят Украина Швеция, Британия и Канада, выступила с заявлением, в котором указала, что Иран дал однозначный ответ с отказом от переговоров.

Ранее в Офисе Генпрокурора Украины заявили, что Иран продолжает фактически игнорировать украинские запросы о международной правовой помощи, а также скрывает имена и должности обвиняемых по делу о сбивании самолета МАУ в Тегеране.

Напомним, что 8 января 2020 года вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской авиакомпании МАУ Boeing-737 потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев.

Изначально в Иране заявляли о непричастности к катастрофе самолета МАУ, однако 11 января признали, что самолет был по ошибке сбит иранской ракетой. В тот же день Офис Президента Украины сообщил, что президент Ирана в разговоре с Зеленским попросил прощения за сбитый Boeing.

3 февраля власти Ирана заявили, что отказываются предоставлять Украине какие-либо материалы по сбитому пассажирскому самолету компании МАУ.

Так, в Министерстве иностранных дел Ирана заявили о завершении расследования по факту крушения самолета «Международных авиалиний Украины» и добавили, что «черные ящики» украинского самолета не содержат важной информации.

В деле о катастрофе самолета украинской авиакомпании МАУ в Иране задержали 6 подозреваемых. Сейчас под стражей находятся лишь трое фигурантов.