Группа гражданских журналистов Bellingcat, работающих на основе открытых данных, сделает свою базу про авиаперелеты из Казахстана.

Об этом информирует Радио Свобода.

Расследователи объясняют, что основанием для базы данных станет сервис FlightRadar24, через который они с 3 января отслеживали и системазировали информацию про чартерные рейсы и военные борты.

— Способность в реальном времени следить за перелетами чиновников, грузовых рейсов и даже военных в зону конфликта и из нее может дать важную информацию о ситуации, которая продолжает меняться, — добавили журналисты.

В Bellingcat отмечают, что на седьмой день протестов через медиапространство распространяется множество слухов и догадов про экс-президента Назарбаева и его окружение. Создание базы данных приблизит команду к правде и поможет развеять информационный вакуум из-за скудных данных про происходящее в стране.

Гражданская организация отмечает, что собранная информация будет постоянно обновляться, так как по некоторым джетам «на сервисе отслеживания не отображалось никаких данных, кроме самого факта, что этот самолет находится в полете».

Напомним, на фоне непрекращающихся протестов власти Казахстана определились с формальным объяснением, почему в стране парализован интернет. Сеть отключили, потому что в ней будто бы координируются террористы.