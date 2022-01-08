Мейрхан Абдуманапов

В придушении митинга 6 января в центре Алматы ключевые действия предприняли армейские подразделения, которые могли быть перекинуты в Казахстан из России.

Об этом рассказал правозащитник Мейрхан Абдуманапов в комментарии для «Сибирь.Реалии».

Военнослужащие без опознавательных знаков убивали безоружных людей. По словам пожилого казаха, утром 6 января на площадь заехали военные грузовики с бронетранспортерами. Из техники выскочили солдаты, которые начали стрелять на ходу и окружили митингующих, ранив одного из них.

Через громкоговоритель один из них предостерег протестующих, чтобы к ним никто не подходил. После чего старший офицер начал переговоры. Он разрешил продолжил митинг при одном условии.

— Если окажутся случайно среди ваших вооруженные молодчики, вы их удалите сами, чтобы их не было, потому что если, не дай бог, среди моих солдат кого-нибудь они ранят, мы откроем ответный огонь – за последствия я не отвечаю, — заявил силовик.

Казахский активист вместе с другими мирными демонстрантами вернулся в лагерь, где оружие могло быть лишь у пятерых.

— Насильно разоружить их мы не могли, вдруг они начнут сопротивляться, мы-то без оружия. Мы попросили их уйти, и они удалились, — подчеркнул Мейрхан Абдуманапов.

Ближе к вечер на площадь без предупреждения вылетела военная техника, которая, по словам активиста, без разбору убила двух девушек.

— Стрелять они начали на поражение без предупреждения. Люди бросились врассыпную, я увидел, что некоторые упали, — отметил 64-летний демократ.

Митингующие бежали во дворы, где отчаянно пытались спрятаться от пуль. Правозащитник акцентировал, что людей убивали бойцы, общающиеся только на русском языке.

— «Освободите площадь, будем расстреливать». Ни слова по-казахски. Из чего мы сделали вывод, что это были российские войска. Как нас и предупреждали днем, — заключил Мейрхан Абдуманапов.

Напомним, люди, похожие на казахских силовиков, едва не застрелили иностранного журналиста в Алматы. Они тоже были без опознавательных знаков.