Глава парламентской социалистической партии ФРГ Севим Дагдален потребовала от Украины выполнить ряд политических пунктов.

Об этом пишет NDA.

В числе требований: отказ от военного решения конфликта на Донбассе, отказ от военных угроз в отношении Крыма, прекращение «дискриминации русскоязычного населения России» и отказ от блокировки оппозиционных каналов.

Помимо этого, наследники ГДР желают законодательного запрета на принятие в НАТО Грузии и Украины.

— Для постоянной европейской архитектуры безопасности требуются новые, обязательные гарантии. США и НАТО должны закрепить решение, принятое на саммите НАТО в 2008 году, не расширять НАТО на Грузию и Украину и сделать его обязательным контрактом, — говорят в партии.

От России немецкие социалисты ничего не требуют, зато добавляют, что широкие автономия якобы способствует миру.

Напомним, первое в 2022 году заседание глав оборонных ведомств стран НАТО состоится 12 и 13 января. На совещание пригласили также Украину и Грузию.