8 января 2022 года исполнилось два года с момента сбития рейса PS752 украинских авиалиний на иранским воздушным пространством. Секретарь СНБО Алексей Данилов считает это намеренным терактом.

Об этом он рассказал в интервью для телеканала «Дом».

Высокоставленный госслужащий назвал произошедшее актом устрашение против гражданского самолета. По его словам, Иран также затягивает процесс расследований инцидента и не хочет выплачивать компенсации за рейс МАУ.

Секретарь СНБО добавил, что до ракетных ударов по PS752 иранские власти разрешили взлететь другим самолетам.

— У нас создалось впечатление, что они (иранцы, - прим) ждали наш самолет. Мы можем предположить это, — Алексей Данилов.

Он акцентировал, что желать сбитие самолета могли только первые лица Ирана.

— Видимо, это был приказ высшего руководства. Ни один оператор (ПВО. - Ред.) не может принять такое решение самостоятельно, — заключил чиновник.

Напомним, ко второй годовщине трагедии со сбитием самолета МАУ посольство Украины в Иране посадило аллею памяти.