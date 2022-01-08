Администрация президента США Джо Байдена предусмотрела дополнительную помощь ВСУ на фоне наращивания российских сил на границах, которая выражается в отправке ПЗРК Stinger. Об этом пишет NBC News с опорой на собеседников среди американских госслужащих. Нынешний президент США просчитывает все варианты, и готовится к худшему.

— Даже планируя дипломатическое разрешение конфликта с Россией, администрация Байдена продолжает готовиться к возможному военному наступлению на Украину и предупреждает, что любое нападение повлечет за собой жесткие санкции против Москвы и усилит военную поддержку Украины со стороны Запада, — пишет издание.

Помимо этого, в Украину переправят дополнительный пакет военной помощи. Вдобавок страны НАТО работают над путем доставки в Украину переносных «стингеров», способных на равных противостоять российским вертолетам и БПЛА.

Напомним, премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон выступила против требований России о том, чтобы НАТО исключил будущее расширение, подчеркнув право ее страны создавать собственные союзы.