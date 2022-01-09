Генсек НАТО Йенс Столтенберг обсудил с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен вопрос Украины.

Про рабочие задачи он написал в своем Twitter.

По словам генсекретаря НАТО, он говорил с главой Еврокомиссии насчет Украины и военного развертывания российских сил на протяженности всей границы.

— НАТО продолжает координацию со стратегическим партнером – ЕС в то время, как мы готовимся к встрече Совета НАТО-Россия, — добавил Йенс Столтенберг.

Встреча Совета Россия-НАТО намечена на 12 января в Брюсселе.

Напомним, Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что безопасность Европы зависит непосредственно от безопасности от Украины. И все вопросы, касающиеся Украины, должны решаться только при ее участии.