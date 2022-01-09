На 100-й день заключения, которым оказалось восьмое января, сторонники экс-президента Михеила Саакашвили объявили о начале непрекращающихся акций за его освобождение.

Об этом пишет «КУ».

Последователи Михеила Саакашвили собрались вчера, 8 января, возле Руставской тюрьмы, требуя не ограничивать бывшего президента в правах на телефонных звонок. Саму акцию сделали юбилейной, она наметилась на 100-й день заключения грузинского политика.

Демонстранты объявили, что сформируют группы группы неповиновения и будут постоянно стоять в митингах.

— Мы предлагаем объединиться людям, которые желают мирно победить режим. Вместе с нашими единомышленниками в регионах мы начнем движение, которое распространится в масштабах страны. В столице в ближайшие дни мы создадим группы неповиновения, — акцентировал участник митинга Леван Мерабишвили.

Он добавил, что представители власти пройдут через «коридоры позора» на каждом рабочем месте.

— С нашей стороны на местах везде будут «коридоры позора» в отношении представителей власти, мы также придем к различным ведомствам, — отметил он.

По словам Левана Мерабишвили, акции будут проходить под лозунгом «Свободу находящемуся в плену Михаилу Саакашвили».

Напомним, Михеил Саакашвили выступил с речью в суде.