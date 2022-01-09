Возглавляемая Китаем Шанхайская организация сотрудничества пообещала вмешаться в протесты в Казахстане в случае необходимости.

Об этом пишет SCMP.

Китай также поддержал действия правительства Казахстана и одобрил военное вмешательство России с ее саттелитами, которые ввели в страну конгигент в несколько тысяч солдат..

Пекин озвучил это обещание после того, как госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил, что Казахстану будет трудно уменьшить влияние России после приглашения войск для подавления демократических протестов.

Напомним, ЕС встал на сторону казахских властей и предложил мирно урегулировать конфликт.